Parma-Inter 2-2 pagelle | Inzaghi sbaglia i cambi 4! Bisseck incubo

Inter si fa rimontare clamorosamente nel secondo tempo e pareggia contro il Parma con il risultato di 2-2. La squadra crolla, Simone Inzaghi sbaglia i cambi. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 7 – In due partite ha fatto capire il motivo per cui è uno dei migliori portieri del campionato. Nel primo tempo compie due miracoli per tenere l'Inter sul pareggio: prima su Bonny in uno contro uno, poi su Man. Nella ripresa non può fare niente sui gol del Parma, sfortunato anche con la deviazione.

Parma-Inter, pagelle – DIFESA

YANN Bisseck 4 – Mai attento, in difficoltà nelle poche ripartenze del Parma nel primo tempo. Nel secondo tempo è ancora peggio: Pellegrino si diverte con lui, il difensore gli lascia sempre l'appoggio e non lo ferma in nessuna occasione. Continua a marcare a distanza, al 91? il cross arrivato in area è un sacrilegio.

