Gaeta.it - Mareggiata e vento forte devastano Marina di Pisa: gli effetti sul litorale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterdiha recentemente subito una violentaaccompagnata da forti venti, causando allagamenti in diverse aree e creando disagi ai residenti. Le immagini mostrano le strade invase dall’acqua e il movimento di sassi sulla carreggiata, un fenomeno che si ripete con preoccupante frequenza. La situazione ha sollevato allarmi tra gli abitanti, che chiedono interventi urgenti per proteggere la loro comunità.dellasulla comunità localeLaha causato notevoli problemi nella vita quotidiana degli abitanti didi. Diverse strade sono diventate inagibili, rendendo difficile il transito sia per i veicoli che per i pedoni. Le acque, alimentate dalle ondate, hanno invaso le aree circostanti, costringendo i residenti a prendere precauzioni per proteggere le loro proprietà.