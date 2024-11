Lanazione.it - Macchie bianche sulla pelle. Open day vitiligine e visite gratuite alle Scotte

Sensibilizzare la popolazione, promuovere una corretta informazione e l’empowerment dei pazienti che convivono con questa malattia. Con questo obiettivo SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse, promuove una campagna di sensibilizzazionerivolta ai cittadini, tramite l’organizzazione diday in circa 35 centri ospedaliero universitari distribuiti sul territorio nazionale, fra cui l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, d1416 all’ambulatorio 5, del lotto 3, piano -2, i professionisti della Dermatologia saranno a disposizione dei cittadini per un incontro informativo dermatologico gratuito. Referente dell’iniziativa è il dottor Emanuele Trovato: gli interessati possono chiamare il numero verde dedicato 800 226466 per prenotarsi.