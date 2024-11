Ilrestodelcarlino.it - Lo stop di De Maria: "Chi picchia gli agenti non è della mia sinistra"

diteresa Mastromarino "Lain cui credo io non ha nulla a che fare con chi va in piazza per scontarsi con la polizia". Al contrario, "quelli per me sono avversari", anche perché "i centri sociali hanno fatto un grande favore all’estrema destra". Spazza via le nubi e "ogni ambiguità" il deputato dem Andrea De, ospite al Salotto di Patrizia Finucci Gallo nella cornice dell’Hotel Il Guercino, che torna sugli scontri di qualche settimana fa tra gli antagonisti, scesi in piazza per manifestare contro la sfilata di CasaPound e Rete dei patrioti, e alcunirimasti feriti. Un caso che ha fatto sorgere l’ennesima bufera politica, accesa dalla presenza, seppur distante,vicesindaca Emily Clancy e del consigliere di Coalizione civica Detjon Begaj al corteo antagonista.