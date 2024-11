Oasport.it - LIVE Bronzetti-Hruncakova 6-2, 1-0, Italia-Slovacchia BJK Cup in DIRETTA: break in avvio di secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Altro diritto lungo per l’azzurra. Parziale di 6-0 per.15-0 Battuta esterna di, che ha ripreso fiducia.1-1 Altro diritto che scappa via in lunghezza. Game da dimenticare per Lucia, che subisce l’immediato contro-.0-40 Altro errore dell’na, in rete il diritto incrociato.0-30 In rete il rovescio incrociato dell’azzurra.0-15 Risposta vincente della slovacca con il rovescio lungolinea.1-0 MAGNIFICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! L’azzurra va a segno con un passantino strettissimo di rovescio, che delizia! Arriva il!40-A Sfonda ancora di diritto Lucia! Sta facendo malissimo con questo colpo.40-40 Ancoraa segno con il diritto incrociato.40-30 Ace al centro che fa male.30-30 In rete il diritto di, che aveva in mano lo scambio.