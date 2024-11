Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona è giovane e deve crescere: "Le dirette? Affronteremo il caso"

La questione dei diritti Tv che il Resto del Carlino ha affrontato ieri, insieme al fatto che non c’è attualmente nessuna emittente televisiva o radiofonica della zona anconetana che li abbia acquisiti per seguire ledella squadra di Massimo Gadda quando gioca fuori casa, sta facendo discutere. Sull’argomento è intervenuto anche Francesco Ancarani, direttore generale del: "Nel fare tante cose, come abbiamo fatto dal primo giorno in cui ci siamo messi a lavorare con e per, questa cosa non l’abbiamo affrontata, ma la dovremo affrontare. Queste occasioni servono da spunto per mettere in fila le cose e per pensare di sistemarle meglio". Ancona società, nata quest’estate, a oggi al lavoro da meno di quattro mesi, che è sicuramente un dato significativo: "Sono talmente tante le cose che abbiamo fatto – prosegue Ancarani – ma bisogna che un passo alla volta ci strutturiamo, l’importante è avere l’intenzione di fare".