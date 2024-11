Oasport.it - L’addio amaro di Rafa Nadal al tennis: “Il mio corpo mi impedisce di giocare, non è andata come volevo”

È stato un addioperel. 22 Slam, 36 Masters1000, 5 Coppe Davis, 2 ori olimpici, 92 titoli e un totale di 209 settimane da n.1 del mondo. I numeri del campione maiorchino parlano chiaro e il suo addio ai campi da gioco, all’età di 38 anni, era inevitabile. L’aveva dettocon anticipo: “La Coppa Davis sarà la mia ultima competizione, dopo mi ritirerò“.E così a Malaga ci si è preparati per far vivere al fuoriclasse iberico delle giornate speciali, ma lui avrebbe preferito una celebrazione dopo una vittoria con la Spagna e non certo un’eliminazione immediata nella Final Eight contro l’Olanda, dovendo fare i conti con una sconfitta nel match d’apertura contro Botic van de Zandschulp.Nel discorso finale di, fatto dopo aver ricevuto l’omaggio della ITF, la Federazione Internazionale di, e della RFET, la Federazione Spagnola di, c’è tutta la sua essenza.