Gaeta.it - La Tunisia investe nelle fiere turistiche: bando per la realizzazione di stand all’estero

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Per promuovere il turismo e le sue bellezze, lasi prepara a partecipare attivamente alledi settore, lanciando uninternazionale per la costruzione di. Questo progetto, gestito dall’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo , mira a coinvolgere aziende specializzate nel design diper affiancare lasue strategie di marketing turistico per il triennio 2025-2027.di gara internazionale per la costruzione diL’Ontt ha annunciato la ricerca di professionisti in grado di realizzareper eventi internazionali. Le aziende interessate possono scaricare il fascicolo deltramite il Sistema di acquisto pubblico online Tuneps. L’obiettivo è collaborare con partner che dimostrino esperienza e referenze nel settore, garantendo così la corretta esecuzione dei lavori richiesti.