Thesocialpost.it - IT Alert, test per rischio di incidente industriale a Trento e Bolzano

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi, 20 novembre, la Protezione Civile effettua due nuovidel sistema nazionale di allarme pubblico IT. Il primosi svolge alle 10:00 in provincia di, il secondo alle 11:00 in provincia di. Entrambi simulano un’emergenza legata aldi.Leggi anche: IT: i telefonini hanno appena squillato in Campania, ecco perchéCome funziona il messaggio ITilcoinvolge il comune di Campo Tures, dove si trova l’azienda Elektrisola Atesina. Ainteressa i comuni vicini alla Firmin Spa.Alle ore stabilite, tutti i cellulari accesi e collegati alla rete mobile nell’area delriceveranno una notifica. Il messaggio dice:“Questo è un MESSAGGIO DIIT-. È in corso la SIMULAZIONE di unin un impiantonella zona in cui ti trovi.