"Insieme per Napoli" Protocollo d'Intesa tra Lega Salvini Premier e Napoli Capitale

Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 22 novembre, alle ore 12:00, presso la sede del Consiglio Comunale diin via Verdi 35, sarà ufficialmente firmato iltra lae l’associazione politico-culturale.L’iniziativa, denominata “per“, mira a creare una sinergia tra le due realtà per affrontare le principali sfide sociali, culturali ed economiche della città. L’obiettivo è rafforzare il dialogo con i cittadini e proporre soluzioni concrete per lo sviluppo del territorio. L’evento rappresenta un momento significativo per il rafforzamento della collaborazione tra politica e società civile, nell’ottica di un progetto comune per il futuro di.“si federa con laperché è l’unico Partito che ha nel suo DNA la difesa delle Comunità.