Indie Game Awards 2024 | Categorie e Nomination annunciati

Dopo i The, è il turno degli, un evento di premiazione che si terrà il 19 Dicembre, rivolto esclusivamente agli, dunque non saranno presenti i giochi tripla A che faranno parte invece dei TGA.Leprincipali e i nominatiof the Year (Gioco dell’anno)1000xResistAnimal WellArcoBalatroCrypt CustodianLorelei and the Laser EyesMouthwashingNevaNine SolsUFO 50Miglior gioco di debuttoArrangerLil’ GuardsmanLittle Kitty, Big CityLoddlenautMullet MadjackWorldlessMiglior gioco di piccole dimensioniBuckshot RouletteClickholdingDuck Detective: The Secret SalamiMinami LanePlease Touch the Artwork 2Thank Goodness You’re HereMiglior trama1000xResistArcoCaravan SandwitchFear the SpotlightLast Time I Saw YouMouthwashingMiglior gioco realizzato da un singolo sviluppatoreAerialKnight’s We Never YieldAnimal WellChildren of the SunCrypt CustodianKnuckle SandwichMagical DelicacyMiglior impatto emotivoIn Stars and TimeKind Words 2NevaSelflossThirsty SuitorsUntil ThenMiglior musicaCore KeeperFlockPacific DriveThe CubThrasherWild BastardsMiglior design visivoBo: Path of the Teal LotusCrow CountryHarold HalibutHauntiiThe Plucky SquireUltrosGioco più innovativoCryptmasterKarmazooLorelei and the Laser EyesOddadaRusty’s RetirementUFO 50Miglior design delplayBalatroGrunnMinishoot AdventuresNine SolsTiny GladeVictory Heat RallyMiglior gioco con a capo una donnaGourdletsKeylockerLove, GhostieMexico, 1921.