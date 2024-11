Quotidiano.net - Il lavoro e l’intelligenza artificiale: "Ecco cosa dobbiamo rinnovare"

Nessuno metterebbe il vino nuovo nell’otre vecchio, "perché la sua energia lo spaccherebbe facendolo disperdere". La parabola evangelica è presa a prestito per mettere a fuoco e condensare in una formula di plastica evidenza come la rivoluzione del(ma è solo l’ultima, quella più emergente, delle grandi trasformazioni in corso da decenni) cambi radicalmente il contesto delle produzioni in serie e delomologato e standardizzato. E, dunque, come sia essenziale, per promuovere vitalità economica e sociale, uscire dalla dimensione obsoleta e consumata delle istituzioni e delle regole novecentesche del. È questo, in fondo, il senso compiuto e rotondo del nuovo libro di Maurizio Sacconi e Emmanuele Massagli, appunto "Otre nuovo per vino nuovo -le istituzioni delal tempo dell’AI", edito da Marcianum Press, e realizzato come compendio puntuale e appendice ragionata delle riflessioni sviluppate dai partecipanti al terzo Forum di JobsLab di Alba, creato e promosso da Beppe Garesio, imprenditore illuminato e intellettuale acuto.