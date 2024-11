Game-experience.it - Handimatica 2024: la mostra-convegno per il futuro degli eSports e del gaming inclusivo

Dal 28 al 30 novembre, presso l’Istituto Aldini Valeriani di Bologna, Fondazione ASPHI Onlus presenta, ladedicata alle tecnologie digitali per una società inclusiva, e ospita un’intera area riservata aglie ai videogiochi accessibili, con eventi pensati per coinvolgere persone con disabilità e professionisti del settore. Un’occasione unica per scoprire come le tecnologie applicate alpossano favorire l’inclusione e l’autonomia, rendendo l’esperienza di gioco davvero accessibile a tutti.Spazio Videogiochi AccessibiliNei tre giorni della manifestazione, sarà possibile esplorare lo Spazio Videogiochi Accessibili, dotato di postazioni che offrono diverse soluzioni per persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive.: Sabato 30 novembre si terrà il“Il gioco è per tutti: videogiochi accessibili come opportunità di partecipazione, apprendimento, riabilitazione.