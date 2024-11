Tutto.tv - Guardare la TV senza consumare dati: la RAI lancia la sperimentazione del 5G Broadcast

La televisione pubblica italiana sta compiendo un importante passo in avanti verso il futuro della tecnologia mobile. La RAI ha infatti avviato unasu larga scala della tecnologia 5Gper la diffusione dei suoi canali televisivi direttamente sui dispositivi mobili degli utenti,la necessità di una connessione. Questasi inserisce nel quadro degli impegni previsti dal Contratto di Servizio stipulato tra RAI e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Al via ladella RAI che sfrutta la tecnologia 5Gperla TVIl progetto, partito dalle aree metropolitane di Roma e Torino, permette agli spettatori dii programmi RAI sui loro smartphone e tabletil trafficodella propria tariffa telefonica.