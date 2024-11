Isaechia.it - Grande Fratello, Antonio Fico dopo il confronto con Federica sfotte Alfonso (e interviene anche Titty Scialò)

La puntata di ieri sera di(clicca QUI per il resoconto) ha regalato ai telespettatori un mix esplosivo di scontri, accuse e clamorosi retroscena che stanno facendo il giro del web. Protagonista della serata è stato, intervenuto per undiretto conPetagna, la ragazza con cui avrebbe avuto un flirt estivo di tre settimane. Un flirt che, secondo, sarebbe avvenuto all’insaputa di Stefano Tediosi, attuale frequentazione di.Prima della messa in onda,Maietta che partecipò a Temptation Island in coppia con l’allora fidanzata, e cugina diè intervenuto sui social per mandare un incoraggiamento ed un monito al suo amicoD’Apice, conosciuto all’interno del reality:stasera o cambi idea o ci penso io, promesso.