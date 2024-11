Biccy.it - Funerale di Liam Payne: arrivano Harry, Louis, Niall e Zayn

A più di un mese dalla tragica scomparsa di, oggi nella cittadina di Amersham in Inghilterra si è tenuto il suo. Alla cerimonia c’erano tutti i familiari e gli amici del cantante e anche i suoi quattro compagni degli One Direction:Styles,Horan,Tomlinson eMalik. Tanto silenzio, nessuna folla di fan e un corteo fatto solo di persone cheha amato nella vita, i funerali infatti si sono svolti in forma privata.Un insider del The Sun stamani ha rivelato: “Le cose sono andate lentamente per le indagini fatte in Argentina.è tornato nel regno unito la scorsa settimana. Poi i genitori hanno voluto prendersi dei giorni per organizzare l’ultimo saluto, volevano che tutto fosse perfetto per il loro piccolo. Hanno scelto di fare tutto in privato perché almeno nell’addio volevano che a salutarlo fossero gli affetti che nella vita lo hanno accompagnato e amato per la persona che era.