Fano viaggia a punteggio pieno. Vittoria anche con gli uomini contati

Dopo sette giornate ilCalcionel girone B di Terza Categoria. I fanesi sfruttano ap, nell’ultima giornata, il secondo turno casalingo consecutivo contro il Marotta Maroso Mondolfo sconfitto piuttosto nettamente sabato scorso al "Mancini" di fronte ad un discreto pubblico. Un successo arrivato nonostante gliper le numerose assenze (Niang, Incerti, Gueye, Apezteguia, Manuelli, Orciani, Casoli), tanto che in panchina si sono seduti appena cinque giocatori, fatto quest’ultimo che ha finito per condizionare le scelte tecniche di mister Spendolini, specie quando si è trattato di "rivitalizzare" una gara che, dopo una buona partenza, è andata un po’ spegnendosi sul piano del rendimento atletico. La cosa non è del tutto piaciuta neppure al capitano dei granata Alex Nodari che, a fine partita, aveva fatto una identica considerazione: "Certamente sono contento per lae per i tre punti ottenuti nonostante le numerose assenze, ma è necessario migliorare l’approccio alle partite".