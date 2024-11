Ilrestodelcarlino.it - "È stato un lavoro di squadra"

Prima un post social a caldo, lunedi sera, per comunicare ai suoi followers di "non riuscire a trovare le parole per descrivere le parole di questa sera" e per "ringraziare immensamente le 5952 persone che mi hanno dato fiducia scrivendo il mio nome sulla scheda. Grazie a chi ci ha accompagnato, a chi ha camminato insieme a noi". In particolare, ci tiene a sottolineare Anna Fornili, neoconsigliera regionale in quota Pd, "mio marito Giacomo, per il sostegno, la fiducia e la determinazione di questo mese complesso e di grandi soddisfazioni". Il giorno dopo invece è tempo di una valutazione più ragionata: "Innanzitutto sono molto soddisfatta per la netta vittoria di de Pascale e per il risultato del mio partito – dichiara la Fornili –. In particolare per il fatto che, a Reggio Emilia, il Pd ha avuto il maggiore consenso.