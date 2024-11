Ilfattoquotidiano.it - E se grazie all’intelligenza artificiale fosse possibile addirittura sconfiggere la morte?

E se,la? Niente sedute spiritiche, niente tavole ouija, ma solo uno smartphone o un computer, e attraverso un’app, “conversare” con i vostri cari che hanno lasciato questo mondo. Non è la trama di un episodio di Black Mirror, ma una delle frontiere più affascinanti e insieme inquietanti che la tecnologia ci sta offrendo.L’intelligenzaoggi è così potente che potremmo evocare anche le personalità di grandi uomini del passato, come Napoleone o di grandi criminali come Hitler, ma anche di enormi artisti, non solo riproducendo ciò che hanno già creato, ma anche facendo loro creare nuove opere nel nostro presente. Potremmo, per esempio, chiedere a Leonardo da Vinci cosa pensa delle macchine del futuro, oppure scoprire cosa avrebbe pensato Caravaggio sulla luce e ombra nella pittura moderna.