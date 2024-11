Universalmovies.it - Dragon Trainer | Il teaser trailer italiano del film live action

La divisione nazionale della Universal Pictures ha finalmente diffuso in rete la versione ufficiale deldi, ilin.Dopo il leaked diffuso ieri, e la versione ufficiale nella versione originale, finalmente quest’oggi è possibile apprezzare in maniera ufficiali le prime immagini di, ilinin arrivo nelle sale italiane dal 2025. Con il, Universal ha anche diffuso tutte le note di produzione che vi riportiamo in questo nostro articolo.Note di ProduzioneDal tre volte candidato all’Oscar® e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamata trilogia animata di DreamWorks, arriva una straordinaria reinterpretazionedelche ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo.