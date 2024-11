Gamberorosso.it - Dove mangiare la pizza nel ruoto a Napoli

Quella che altrove si chiama tortiera, al Sud è il: una teglia di forma tonda, solitamente molto leggera, in alluminio o, più anticamente, in rame o ferro, utilizzata per cuocere la(ma non solo): già nei documenti più antichi, risalenti all’Ottocento e, nello specifico a, la parola viene utilizzata anche a proposito di timballi e carni., rutiello, rutelluccioA proposito di una pizzeria aperta a Roma da un industriale napoletano, Matilde Serao nel suo Il Ventre di(1884) scriveva «Il rame delle casseruole e dei ruoti vi luccicava, il forno vi ardeva sempre; tutte le pizze vi si trovavano:al pomidoro,con muzzarella e formaggio,con alici e olio,con olio, origano e aglio». Nella memoria collettiva novecentesca del meridione, lanelè ladi casa, quella che le nonne preparavano nel giorno dell’infornata del pane, magari per concludere il rito collettivo della cottura, condendo l’impasto avanzato dalla panificazione con pomodoro, aglio, origano, basilico e cuocendolo nelle teglie tonde unte di strutto.