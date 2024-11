Tpi.it - Donnarumma, AD di FS: “Puntiamo sulla coopetizione per affrontare le sfide della mobilità”

E’ stato presentato il Rapporto Strategico 2024 del Centro Economia Digitale (CED) , uno dei maggiori think tank italiani, con l’introduzione dell’Amministratore Delegato di Fs Stefano.Parola d’ordine:. La crasi tra “cooperazione” e “competizione” rappresenta, infatti, la strategia vincente perle tantedi un mondo in rapida trasformazione tecnologica e geopolitica. È quanto si sottolinea nel Rapporto Strategico 2024 del Centro Economia Digitale (CED), che è stato presentato a Roma nella Sala Aldo Moro del Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale. La ricerca del CED, basata su un campione di circa 2.000 imprese globali, dimostra che laè in forte crescita: sono 15.000 i casi di collaborazione tra aziende competitor registrati dal 2003 al 2022; il numero di brevetti collaborativi è aumentato del 159%, con una quota che è quasi raddoppiata sul totale dei brevetti (+82%).