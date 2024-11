Romadailynews.it - Donna tenta il suicidio sul Lungotevere, salvata dai vigili

Agenti della Polizia Locale intervengono tempestivamente e fermano unasul parapetto delin Sassia.Momenti di tensione ieri pomeriggio sulin Sassia, dove unadi 50 anni è stata fermata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale mentreva di gettarsi dal muro di cinta.Le pattuglie del I Gruppo Prati e del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) erano impegnate nei controlli di viabilità vicino ai cantieri giubilari quando hanno notato lasul parapetto, di fronte all’ospedale Santo Spirito.In pochi istanti, gli agenti sono intervenuti, riuscendo a bloccarla e a metterla in sicurezza, impedendo che proseguisse nel suo gesto disperato. Una volta tranquillizzata, laè stata affidata al personale sanitario giunto sul posto e successivamente accompagnata in ospedale per accertamenti medici.