David, Inter sempre in pressing. Scende in campo 'un alleato' – TS

L’continua a sperare nella possibilità di acquistare Jonathannella finestra estiva di calciomercato. Per farlo, i nerazzurri intendono contare anche su un importante sponsor per il canadese.IL PUNTO – L’è ben consapevole della difficoltà di ingaggiare Jonathannella prossima sessione estiva di calciomercato. Sul canadese ci sono vari top club a livellonazionale, forti della possibilità di acquistare uno degli attaccanti più prolifici in circolazione a parametro zero. Oltre al Barcellona, i nerazzurri devono vedersi anche dalla Juventus, che ha aumentato ilnei confronti del canadese per provare a portarlo a Torino. Sfruttando anche uno sponsor d’eccezione, rappresentato da quel Tymothy Weah che ha giocato conal Lille e conserva con il calciatore canadese un sincero rapporto di amicizia.