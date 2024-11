Ilrestodelcarlino.it - Con Cento in scena la seconda vita della Vuelle. Bucarelli riprende fiducia e Sasà è uno spasso

Testa bassa e pedalare. Ora che le settimane di lavoro tornano ’lunghe’ senza i turni infrasettimanali di mezzo (il prossimo si giocherà il 15 gennaio) ladeve approfittarne per aumentare quell’amalgama che domenica controè sembrato, per la prima volta, fare capolino. I 10 assist smazzati da Imbrò sono molto più importanti delle sue bombe perché hanno consentito ai compagni, soprattutto a King e De Laurentiis, di rendersi pericolosi. I penetra e scarica per l’ala americana, che ama tirare dall’angolo, e soprattutto i pick and roll con il pivot, che conclude bene se riceve in movimento, hanno reso meno prevedibile l’attacco biancorosso che raramente aveva avuto quattro uomini in doppia cifra, di cui tre italiani. Ha ripresoancheche ha tirato con ottime percentuali (2/2 da due e 3/5 da tre): la sensazione è che il giocatore fiorentino sia un giocatore ’emozionale’ e che abbia bisogno di cominciare bene per fare una buona partita.