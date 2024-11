Lanazione.it - Comune condannato per l’antenna ”11mila euro per una messinscena“

Ilè statodal Tar Toscana per la questione deldi via Pattana a Pontetetto. E’ emerso dall’ultima seduta del Consiglio Comunale – e darne notizia è il gruppo del Pd – dove è approdata la richiesta di due debiti fuori bilancio, per un totalecirca, derivanti da altrettante sentenze del Tar. “E’ finalmente venuto alla luce il teatrino perpetrato dal sindaco e dalla giunta“, commentano i consiglieri Pd, ricapitolando poi i temini della vicenda: “Per ben due volte (errare è umano, perseverare è diabolico), in seguito alle domande dei gestori di telefonia mobile, quale Inwit, per il collocamento di antenne, il sindaco Pardini e l’assessore Consani, inspiegabilmente, hanno omesso di proporre una localizzazione alternativa rispetto a quella scelta unilateralmente dai gestori, in difformità rispetto alla pianificazione approvata dalla stessa Amministrazione Pardini pochi mesi prima.