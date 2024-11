Quotidiano.net - Christillin, 'grande e proficua collaborazione Italia-Egitto'

"Traci sono stretti legami, declinati in due secoli di storia, archeologia, arte, musica, linguistica, architettura, scienza e antropologia". Lo ha detto la presidente dell'Egizio, Evelinanella cerimonia per il bicentenario con il capo dello Stato Sergio Mattarella, il ministro Alessandro Giuli e il ministro egiziano per il Turismo e le Antichità Sherif Fathy.ha parlato di "" tra i due Paesi: "siamo certi - ha affermato - che la cultura e i progetti condivisi possano costituire, oltre ogni circostanza, un ponte verso il futuro". "Un anniversario non è solo un esercizio di memoria, un tributo, pur doveroso, al passato. È un momento in cui si deve guardare avanti: i duecento anni del Museo Egizio vogliono essere quindi l'occasione per individuare nuove strade da percorrere, nuove sfide da affrontare" ha sottolineato, confermata il 19 novembre da Giuli alla guida del museo fino al 2028.