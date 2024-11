Notizie.com - Carlo Acutis sarà santo l’anno prossimo: l’infanzia, gli studi, le passioni e i miracoli dell’influencer di Dio

Leggi su Notizie.com

diventeràilanno. A dare la notizia, Papa Francesco in occasione dell’udienza generale.Papa Francesco lo chiama l’influencer di Dio, da tutti è considerato il Patrono di Internet. La notizia era nell’aria già da qualche mese, ma oggi, mercoledì 20 novembre, il Pontefice l’ha ufficializzata al termine dell’udienza in piazza San Pietro: “, per la Giornata dei bambini e degli adolescenti, canonizzerò il beato”., gli, lee idi Dio (Foto di www..it) – notizie.comSempre, lo stesso destino toccherà a Piergiorgio Frassati, durante la Giornata dei Giovani. Le date precise non sono ancora pubbliche, ma il Giubileo degli Adolescenti è atteso tra il 25 e il 27 aprile, mentre quello dei giovani dal 28 luglio al 3 agosto.