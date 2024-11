.com - Buffon: “Messi mi ha fatto capire cosa rappresento. Potevo andare al Barcellona…”

(Adnkronos) – Il perché del titolo è tutto in un aneddoto. “Restare alla Juve in Serie B è uno degli esempi del cadere e rialzarsi. Fu una scelta non facile e credo di aver perso quala livello professionale, ma quella decisione mi ha permesso di tornare a casa, guardarmi allo specchio ed essere orgoglioso di me stesso”. Gianluigi, una vita tra i pali da leggenda della Juve e della Nazionale, ha aperto così la presentazione di “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”, alla Mondadori in Piazza Duomo, a Milano. “Lì è venuta fuori l’energia con cui ho affrontato le sfide successive. In quel periodo ci sono stati momenti complicati. Uno sportivo cerca di portare a casa risultati e per 3-4 anni è stato difficile. Poi, la provvidenza ci ha mandato Andrea Agnelli, Marotta, Paratici e Antonio Conte.