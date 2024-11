Ilfattoquotidiano.it - Bmw in Tour accanto ai giovani con disabilità a Casa Milan. E il calcio diventa inclusione

delle scuole-Insuperabili – la Onlus che si batte per superare le diversità e lefacendo giocare ragazzi e ragazze a pallone – si sono molto divertiti davanti alle “sparate” di Daniele Massaro, idolo dei tifosiisti e da molti anni ambassador dell’AC.L’occasione? La conferenza stampa per presentare la seconda edizione di BMW in, il progetto che coinvolge la società rossonera, l’associazione dei concessionari italiani della BMW e la Fondazione Insuperabili: un progetto sportivo ma pure disociale e formazione. E se nella prima edizione 2023-24 gli incontri tra gli Insuperabili di diverse città e le formazione dei concessionari BMW sono stati undici, nella nuova stagione saranno tredici.Prima delle partite, o dopo, uno degli Insuperabili, parlerà ai collaboratori delle concessionari e agli amici dei problemi che deve affrontare nella vita e come superarli.