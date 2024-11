Gamberorosso.it - Bevi birra, mangi peggio: lo dice la scienza

Leggi su Gamberorosso.it

Dimmi cosae ti dirò che abitudini alimentari hai. Secondo l'American Association for the Study of Liver Diseases (Associazione Americana per lo studio delle malattie del fegato) chi beveha una vita meno sana deitori di vino. Da un studio condotto dalla Tulane School of Medicine è stato evidenziato che chi preferisce la«ha delle diete di qualità inferiore, sono meno attivi e hanno maggiori probabilità di fumare sigarette rispetto alle persone che bevono vino, liquori o una combinazione delle due».Lo studioNello studio, alcuni ricercatori hanno confrontato le diete di oltre 1.900 statunitensi che bevevano alcol con una certa regolarità misurando le abitudini alimentari rispetto all’Healthy Eating Index (Indi alimentazione sana), uno strumento standardizzato convalidato basato su linee guida dietetiche.