Basket serie B | turno infrasettimanale domani sera Adamant a San Bonifacio per allungare la serie

È già giorno di vigilia per l’, che dopo il successo ‘toccasana’ di Monfalcone tornerà in campoa San(ore 21), per il secondodella stagione. Di tempo per preparare la partita non ce n’è molto, l’importante sarà l’aspetto mentale, perché Ferrara non dovrà sottovalutare l’impegno e cavalcare l’onda del positivo finale di Monfalcone, dove ha ritrovato l’intensità difensiva dei giorni migliori e una buona efficacia offensiva soprattutto in un paio di giocatori, Marchini e Turini su tutti. Quella diha tutti i crismi per essere una partita trappola, di fronte a un avversario sicuramente inferiore sul piano tecnico ma comunque in fiducia, reduce dal netto successo contro Trieste e a quota 8 punti in classifica. Ferrara ha dalla sua l’opportunità diil filotto positivo, sfruttando un calendario sulla carta non troppo complicato, con due incroci interni consecutivi e la spinta del pubblico della Bondi Arena.