Secoloditalia.it - Amadeus e la Nove si arrendono, verso l’addio a “Chissà chi è”: ascolti deludenti. Ecco come corrono ai ripari

Niente da fare per: alla fine della fiera, a furia di rincorrereche non arrivavano e a forza di insistere a tirar fuori dal baule Rai vecchie pezze che ricucite sulnon funzionavano e no vanno a coprire i buchi degli, è arrivato il taglio netto della rete: l‘access prime time disulcambierà format. Secondo quanto anticipato da FqMagazine,chi è, che non ha ottenuto i risultati d’ascolto sperati, andrà in onda fino al 21 dicembre, poi chiuderà. E probabilmente dopo la pausa natalizia,evidenzia il sito specializzato di Davide Maggio, nella fascia di access prime time il nuovo anno delsi aprirà con il ritorno di Cash or Trash di Paolo Conticini.e Lariconoscono la sconfitta nell’access prime timeLasceglie di puntare sul sicuro e di far fronte all’emorragia diche inficia l’access prime time di Discovery – stante il dominio assoluto di De Martino erede die della Rai nella fascia di– con il conduttore traslocato da Viale Mazzini a lidi più lussureggianti, per quanto meno riconoscenti in termini di seguito.