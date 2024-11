Alluvione a Bergamo, proroga al 6 dicembre per le richieste di contributi

Leggi su Bergamonews.it

. Èta al 62024 la possibilità di presentare la richiesta dia fondo perduto per i danni causati nella città didall’del 9 settembre scorso.“Ladel termine dal 22 novembre al 6è stata pensata per offrire ai cittadini una maggiore opportunità di partecipare al bando – spiegano dal Comune di– considerando che la maggior parte delle domande sono pervenute a ridosso della scadenza e che potrebbe essere utile offrire maggior tempo per la reperibilità delle fatture di spesa dei danni ammissibili al risarcimento”.Requisiti e modalità sono contenuti nel bando “Spese di primissima necessità” redatto da Comune die Fondazione della Comunità Bergamasca. Il ristoro dei danni è sostenuto dalle donazioni raccolte sul “Fondo di solidarietà per l’del 9 settembre 2024”, aperto dal Comune presso la Fondazione della Comunità Bergamasca.