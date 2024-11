Tg24.sky.it - Alcolock, il dispositivo anti-guida in stato di ebbrezza. Come funziona

Ritiro della patente per chicon il telefonino, ubriaco, sotto effetto di sostanze stupefacenti e per chi abbandona gli animali in strada. E ancora, stretta sui monopattini con obbligo di targa, casco e assicurazione. Sale poi la cilindrata delle auto che potrannore i neopatentati, ma il limite durerà tre anni. Il ddl che riforma il Codice della Strada, all'esame del Senato, prevede molte novità. Un punto chiave è quello dell', unche impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Ecco di cosa si tratta e quando viene usato