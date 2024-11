Iodonna.it - A New York in versione frisé, a Hollywood con il liscio bicolore e infine a Londra con la tinta perfetta per i look natalizi

Leggi su Iodonna.it

Una sirena red in abito fasciante di Balenciaga con scarpette rosse in pendant, e chioma fresca diquasi platino. Aspettando l’uscita del suo ultimo film Babygirl, Nicole Kidman (57 anni) coglie l’attimo per rubare la scena con ildi Natale più glam visto fin qui. Nicole Kidman è “Babygirl”: il trailer del thriller erotico X Nicole Kidman, la nuova woman in redDopo aver dato scandalo a Venezia 2024 (aggiudicandosi comunque la prestigiosa Coppa Volpi), Nicole si prepara all’uscita del suo ultimo film in stileo.