A favore di armi solo per la difesa Salvini sulla guerra in Ucraina | Conto che Trump porti la pace

Salvini sulla guerra in Ucraina: "Conto che Trump porti la pace"

"Se mancheranno i voti della Lega ai pacchetti di aiuto all'? Non sono mai mancati. Leper difendersi, come gli aiuti umanitari ed economici, li abbiamo sempre giustamente sostenuti, sia in Italia che in Europa. Altro paio di maniche sarebbe, come traspare dalle parole di qualcuno oltreoceano, usare delleper attaccare, bombardare e uccidere in territorio russo. Sarebbe qualcosa che va oltre la. Ma siccome l'Italia ha sempre negato che gli aiuti che noi diamo all'possano uccidere altrove, noi siamo di fianco al popolo aggredito, come abbiamo sempre fatto e faremo". Così il ministro Matteo, a margine del convegno 'Obiettivo zero vittime' di Anas a Roma, rispondendo a chi gli chiedeva delle posizioni di Giorgia Meloni che ha ribadito il supporto dell'Italia all'