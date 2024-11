Digital-news.it - ?Sky Sport premiata Media Broadcaster of the Year al Social Football Summit 2024

Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato adurante il, evento di riferimento per l’industria del calcio, tenutosi nella suggestiva Sala della Protomoteca al Campidoglio, a Roma. La giornata ha celebrato l’eccellenza nell’innovazione e nella comunicazione legata al mondo del, premiando i protagonisti che si distinguono per il loro impatto nel settore.ha conquistato il titolo diof the, riconosciuto per la qualità dei contenuti che migliorano l’esperienza dei fan, rendendoli parte integrante del raccontoivo. Il successo è merito del lavoro incessante del teamdella "Casa dello", che ogni giorno anima piattaforme come Instagram, YouTube, Facebook, X, TikTok e WhatsApp con notizie, approfondimenti, curiosità, risultati e statistiche.