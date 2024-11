Bergamonews.it - Violenza sulle donne: l’Asst Bergamo Ovest in campo per la sensibilizzazione

Treviglio – Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le(che coincide con il 25 novembre), promuove la quarta edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 21 al 27 novembre.L’obiettivo principale è incoraggiare levittime dia rompere il silenzio e avvicinarle alla rete dei servizi antiche può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi ai quali rivolgersi per chiedere aiuto.“Quest’anno la nostra ASST ha pensato– spiega Giovanni Palazzo, Direttore Generale del– di provare a portare lain un luogo diverso dal solito, non in ospedale, non in una sala convegni, non con una mostra, ma un posto dove potessimo raggiungere, contemporaneamente, più persone possibili.