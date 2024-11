Cultweb.it - Ubriaco prima delle partite, chi è Fredy Guarín, l’ex calciatore allontanato dall’Inter per la sua dipendenza

, colombiano, è stato un centrocampista in attività negli anni 2000. In particolare, ha vestito la casacca dell’Inter dal 2012 al 2016. Di lui si sta parlando in queste ore per l’intervista choc rilasciata a Caracol Television, in cui ha parlato della spirale autodistruttiva in cui era finito, segnata dall’alcolismo. Nell’intervista ha detto di essere andato in campo più volte, anche in maglia nerazzurra. E di essere arrivato a bere 70 birra a serata.Nato a Puerto Boyacá il 30 giugno 1986, sotto il segno del Cancro,esordisce in patrina nell’Atlético Huila e successivamente nell’Envigado. Lasvolta nel 2005 quando approda al Boca Juniors, la squadra argentina che ha tenuto a battesimo Maradona. Poi nel 2006 si trasferisce in Europa, al Saint-Étienne. Resta qui per due stagioni, poi va al Porto dove vince Europa League e campionato nel 2010-2011.