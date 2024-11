Giornalettismo.com - Tutti i difetti degli spot natalizi Coca-Cola generati con l’AI

Un grosso uomo vestito di rosso, con la sua barba irsuta e bianca, con il suo iconico cappello e quelle gote rosse che si stagliano sopra il suo viso rassicurante per grandi e piccini. È lui, Babbo Natale, il grande assente delle nuove pubblicità della bevanda più iconica e conosciuta al mondo. Ma è solo uno dei tanti “errori” presenti nei nuovidi, interamenteda strumenti AI (con un piccolo ritocco in post-produzione per correggere marchiani errori che l’intelligenza artificiale, per il momento, non è in grado di sistemare). LEGGI ANCHE > Ed è questo uno (ma non il solo) dei motivi che ha portato a una reazione negativa del pubblico di fronte a questa trovata di uno dei brand più iconici al mondo. Oltre alla mancanza di un Babbo Natale (se non quello disegnato sui camion) realistico, in tanti hanno sottolineato la mancanza di “calore”, con immagini fredde e stantie accompagnato da un ritmo incalzante che cancella ogni tipo di emozione riflessa dalla visione di unoche (girato con persone fisiche) era stato iconico nel 1995.