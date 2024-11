Laprimapagina.it - Torino. Via libera al Piano Neve: modifiche all’organizzazione degli interventi

Leggi su Laprimapagina.it

Maggiore attenzione nell’espletamento dei servizi, con particolare riferimento al centro cittadino e alle piste ciclabili, dove per quanto attiene l’ insalamento preventivo, è stato previsto l’impiego di un ulteriore spandisale dedicato al centro cittadino, mentre i servizi sulle piste ciclabili prevedono l’ampliamentocon dieci spandisale (uno per ogni ex Circoscrizione). Modificata anche l’organizzazione operativa, per garantire l’insalamento di abbattimento della media viabilità contestualmente all’insalamento della grande viabilità, in caso di nevicata, e con l’inserimento dei controviali di accesso ai pronto soccorso cittadini, che prima erano inseriti nella piccola viabilità, nei percorsi di media viabilità.Sono tra le novità deld’intervento da attuare in caso di nevicata predisposto dagli uffici tecnici della Città e Amiat: il testo del ‘dei servizi di viabilità invernale 2024-2025’, con il relativo preventivo di spesa, sono stati approvati oggi dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora Chiara Foglietta.