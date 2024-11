Lanazione.it - Stefania Proietti, nuova governatrice della regione Umbria: “Azzerare le liste d’attesa, la sanità è prioritaria”

Perugia, 19 novembre 2024 – Presidente, come ha fatto a battere Donatella Tesei e il centrodestra e a riportare l’dall’altra parte? «Ho vinto perché l’attenzione di chi è andato a votare non è andata a me,, ma alla nostra. Perché gli elettori hanno riconosciuto il nostro programma, quello dei partiti, delleciviche,voglia di dare un futuro diverso e migliore a questa”. Ma anche il centrodestra, che veniva da cinque anni di governo, sembrava avere un programma chiaro. Cosa ha davvero fatto la differenza? «Ripeto, questa non è la mia vittoria. È la vittoria dei cittadini, di chi non si è fatto sopraffare dall’arroganza, dalla violenza verbale, dai metodi scorretti, da chi sputa in faccia alle persone (riferimento al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ndr).