Tvzap.it - Spettacolo italiano in lutto, l’attore muore dopo aver lottato contro la malattia

Leggi su Tvzap.it

inlanel mondo dello: l’amato attore si è spento a soli 57 anni,unascoperta circa 12 mesi fa, che non gli ha lasciato scampo. (le foto)Leggi anche: Meteo, tutto ribaltato in 48 ore: le previsioni di SottocoronaLeggi anche: Esplosione a Ercolano, chi erano le tre vittime e il dolore della madreinlaEnrico Tnini, figura di spicco nel panorama teatrale, è mortouna battagliaunache gli era stata diagnosticata un anno fa. La notizia ha lasciato senza parole l’intera comunità della Riva del Garda, dove Tnini ha lavorato a diverse iniziative in collaborazione con il Comune.