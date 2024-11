Oasport.it - Sara Errani in finale di BJK Cup dopo 11 anni! I 6 precedenti dell’Italia

Il 3 Novembre 2013 l’Italia alzava nel cielo di Cagliari la sua quarta Fed Cup. Protagonista assoluta di quel 4-0 alla Russia era stata senza alcun dubbio, che undicisarà nuovamente in campo per un’altra. Cambia poco se la competizione si chiama ora Billie Jean King Cup, se il formato è completamente stato rivoluzionato e se si gioca sul cemento indoor della sede unica delle finali a Malaga. L’emozione è sempre quella di scrivere la storia e l’eterna campionessa bolognese può davvero compilare un altro capitolo della sua meravigliosa carriera.Un quinto titolo che era sfuggito all’Italia nella passata stagione, con la squadra capitanata da Tathiana Garbin che riuscì a raggiungere l’ultimo atto. Inpurtroppo le azzurre si arresero al Canada, che si impose per 2-0.