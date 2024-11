Sport.quotidiano.net - San Marino fa la storia, vince in Liechtenstein e viene promosso in Nations League

Vaduz 18 novembre 2024 - Non è una febbrile notte autunnale, è febbre bianco e azzurra per la Serenissima. Tra il freddo delle Alpi, nel principato di Lichtenstein infatti Sanha ottenuto la terza vittoria della propriacalcistica, superando la Nazionale locale per 1-3 e realizzando qualcosa forse di impensabile all'inizio di questa edizione di. I tre punti ottenuti permettono alla squadra di Serravalle di superare Gibilterra nella classifica del gruppo 1 della Lega D della competizione e non solo non arrivare ultima, ma addiritturare il girone e guadagnare la promozione nella terza fascia della. Le prime due vittorie in gare ufficiali hanno dunque un peso specifico pari a quello dell'oro per i sammarinesi, che riescono così anche anche a scalare le gerarchie del calcio Uefa, con la seria possibilità per altro di allontanarsi dalla posizione 210 del ranking Fifa, ultimo posto del coefficiente internazionale ormai occupato da anni dalla Serenissima.