Qui nerazzurri. Torna Carlos Augusto. Asllani pronto in regia

Ci sono ancora sei giocatori dell’Inter chiamati a giocare con le nazionali: Taremi (Kirghizistan-Iran alle 15),(Albania-Ucraina alle 20.45 italiane), De Vrij e Dumfries (Bosnia-Olanda alle 20.45), più Martinez (Argentina-Perù) e Buchanan (Canada-Suriname) entrambi impegnati alla 1.30 italiana di stanotte. Buone notizie ieri da Appiano Gentile: èto ad allenarsi con il gruppo, fermo dal 23 ottobre. Inzaghi, assente ieri all’allenamento per un’influenza, valuterà da giovedì la situazione, potendo contare su tutti i rientranti. Con Calhanoglu probabile indisponibile, in. Non è escluso che in attacco giochino Thuram e Arnautovic.M.T.