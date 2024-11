Fanpage.it - Ogni anno 200mila italiani all’estero per curare i denti, i medici: “Tempi ristretti e diagnosi sbrigative”

Secondo il report Osservatorio Compass sul turismo odontoiatrico, sono almenogliche vall'estero a farsi. La vicenda di Simone Del Vecchio, da 8 mesi in ospedale per l'asportazione di 20in Albania, è solo la punta dell'iceberg. Come riporta Raffaele Iandolo, presidente della Commissione Albo Odontoiatri, vengono perlopiù installate "protesi provvisorie e non definitive che portano a guarigioni inadeguate e a complicanze biologiche"