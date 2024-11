Ilgiorno.it - Nuovi orari al comando dei vigili . Chiuso il pomeriggio, aperto il sabato

Cambiano glidi apertura al pubblico deldi polizia locale di Voghera, in corso Rosselli: dal 25 solo al mattino, dalle 9 alle 12, da lunedì a. "Abbiamo studiato attentamente i dati e le abitudini degli utenti per arrivare a questa decisione", spiega l’assessore alla Sicurezza William Tura. L’apertura almattina "è una risposta concreta alle esigenze di molti cittadini pendolari, che spesso non hanno modo di accedere agli uffici nei giorni feriali". Alil personale sarà dedicato al controllo del territorio. "Voghera è una città con una forte componente di pendolarismo – dice la sindaca Paola Garlaschelli – e l’introduzione dell’apertura delmattina è un esempio di come ci adattiamo ai bisogni dei cittadini". N.P.