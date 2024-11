Puntomagazine.it - Nuovi Lea e Nomenclatore: il crei esprime preoccupazione per assenza di prestazione reumatologiche

Il Presidente Martin Martin: “Bene idocumenti, ma ci sono toppe lacune, si rischia impoverimento della specialità ed aumento delle liste d’attesa”ROMA, 19 NOVEMBRE 2024 – E’ stato finalmente approvato l’ aggiornamento dei tariffari per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica che permettono l’entrata in vigore dal prossimo 30 dicembre (come richiesto dalle Regioni) dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Questi provvedimenti assicurano un ulteriore ampliamento del diritto alla tutela della salute dei cittadini inserendo nuove importanti prestazioni.Il Collegio dei Reumatologi Italiani –plaude l’iniziativa che colma un vuoto di aggiornamento tecnico-economico di 7 anni, ma dopo un’attenta lettura del nuovo, il Consiglio Direttivo riunito in Sessione Straordinaria ha riscontrato che nel nuovo tariffario non vengono annoverate una serie di fondamentali prestazioni di competenza reumatologicaIn particolaresi riferisce a: capillaroscopia, ecografia muscolo-scheletrica, artrocentesi, infiltrazioni di sostanze intrarticolari e biopsia delle ghiandole salivari, che invece vengono riconosciute nella disponibilità di altre specialità mediche (tra cui chirurgia, ortopedia e angiologia)In pratica neiLEA vengono riconosciute alla Reumatologia soltanto la “Prima visita reumatologica” e la “Visita reumatologica di controllo” omettendo tutte le prestazioni sopraindicate.